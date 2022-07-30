警方罕見出動緝毒犬參與擴大臨檢勤務。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台灣9合1選舉不到4個月，警政署發動全台選前淨化治安擴大臨檢，台南市選定安平區與中西區2處突擊酒店、舞廳與KTV等特定場所，台南市警察局首次向保3總隊出借2隻緝毒犬參與勤務。

台灣9合1選戰11月26日投票，全台各縣市參選人都開始布局，警政署突頒發全台擴檢勤務，針對黑幫容易聚集的舞廳、酒店、KTV與養生館等營業場所，執行威力掃蕩，台南市警局選定中西區與安平區2處八大行業密集的區域突擊臨檢，同時配合周邊道路閉鎖式路檢。

台南市警4分局申請保安大隊編組81名警力，再向保3總隊借來兩隻緝毒犬樂樂、麻吉，準備突擊臨檢場所。

兩隻毛孩皆為史賓格犬種，樂樂1歲2個月大，受訓1年，麻吉8個月大，受訓6個月，能嗅出多種毒品味道，首次擔負台南市選前擴檢勤務的緝毒工作。

台南市警察局長方仰寧主持勤教，勤前提示警察同仁在選舉中務必堅守政治中立、維護選舉期間治安與預防暴力犯罪等，廣場前數輛警車依序出發，首站到舞廳執行擴檢，店家見警方大陣仗而來，女陪侍列隊接受盤查。