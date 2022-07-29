今(29)日晚間6時許，台北市中山區民生西路66巷內一處公寓5樓傳出火警，建築物冒出濃濃黑煙，烈焰噴出，民眾發現後立刻報警處理，台北市消防局獲報前往灌救。

據了解，由於該公寓火警附近就是台北捷運雙連站1號出口，人潮不少，也引起路過民眾注意，疑似有1民眾困在公寓頂樓，經消防人員救出後，疑遭燒傷民眾被推上救護車，送往馬偕醫院救治，其起火原因，有待警消調查釐清。

從民眾拍攝照片可見，3輛消防車停在狹窄巷弄內，另一張片疑似是受傷民眾被醫療人員推上擔架，送醫救治。

北市中山區今(29)日晚間6時許，一間公寓5樓傳出火警，1民眾疑遭燒傷送醫救治。（讀者提供）