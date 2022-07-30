偷到緝犯車牌 遇警攔查心虛落跑反釀事故GG了

黃姓男子因車牌被註銷收回，竟竊取他人車牌掛到自己車上趴趴走，今上午行經嘉義市文化路、世賢路口時，巡邏員警查出黃男偷來的車牌是1名通緝犯所有，欲上前盤查時，黃男竟心虛落跑，一路跑給警察追，不慎撞上汽、機車，造成機車騎士骨折受傷，黃男也當場被警方逮捕帶來回偵辦。

嘉義市警察局二分局指出，後湖派出員警今上午執行巡邏勤，發現1輛自小客車行跡可疑，一看到警方巡邏車，刻意躲避大迴轉，引起員警注意，經查詢車籍資料，發現車主是1名通緝犯，員警立刻跟上，欲伺機盤查，查出開車駕駛身分。

黃男因擔心偷車牌的事曝光，不斷往前開，卻不慎在北興街撞上1輛汽車和1輛機車，造成機車騎士左腳骨折，警方將黃男強制逮捕，進一步比對身分，才知道他並非通緝犯，而是自己的車輛沒有定期檢驗，車牌遭監理站註銷收回，才會偷竊其他車的車牌，沒想到卻偷到通緝犯的車牌，而被警方盯上，全案已依竊盜罪嫌移送法辦。