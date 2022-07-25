李姓男子酒駕罰不怕，日前再度被警方取締酒駕，他拒絕接受酒測。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市酒駕累犯55歲李姓男子於7月22日再度酒駕，這是他10年內被警察取締的第7次酒駕。雖然李男這次選擇拒絕酒測，但依據現行規定，於10年內第2次酒駕拒測者需處新台幣36萬元罰緩。

真是罰不怕。酒駕累犯李男於今年6月3日才被取締酒駕，他不知悔改，於7月22日再度酒駕。警方在梓官區大舍東路與大舍北路口發現1輛汽車，跨越停止線停等紅燈，且於綠燈亮起時仍未行駛，員警上前察看發現駕駛昏睡，多次敲打車窗才將駕駛喚醒，並要求其將車輛停靠路邊。

經查，昏睡的駕駛是酒駕累犯李姓男子，他下車後告訴警員有喝酒，「喝很多、厚的薄的都有」；員警當即要求李男配合酒測，但李男明示拒絕酒測，經員警告知李男拒絕酒測的法律效果後，當場對李男酒駕拒測、危險駕駛（非遇突發狀況於車道中暫停）及無照駕駛等違規製單舉發，並移置保管其駕駛之汽車。

依據現行規定，於10年內第2次酒駕拒測者需處36萬元罰緩，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕照，且3年不得考領，及施以道路交通安全講習。另其非遇突發狀況於車道中暫停，為危險駕駛行為，依違反道路交通管理處罰條例第43條可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月及施以道路交通安全講習。

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