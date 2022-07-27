鼓山分局重建工程2019年9月開工，使用執照於2022年7月13日取得，後續將移交鼓山分局使用。（楊舒婷攝）

五福四路與鼓山一路交叉口的警察局鼓山分局重建工程，2019年9月開工，使用執照已於2022年7月13日取得，後續將移交鼓山分局使用；高雄市副市長林欽榮27日特別安排到現場視察關心工程進度、並頒發使用執照。舊有的鼓山分局因建物及設施設備老舊，不堪使用，市府重新規劃將既有廳舍拆除重建，設計主軸將柴山周邊生態意象帶入，同時設置智慧化管理系統、中央監控及出入門禁管制系統等宿舍安全及辦公節能等設施，來加強居住品質及安全管控。

鼓山分局位於壽山山腳下，管轄人口將近20萬人，在日治時期為「高雄州廳」舊址，已有43年歷史，建築物受到歲月的侵蝕，建築與設備都老舊不堪，於2019年開始動工重建，於2022年7月取得使用執照；鼓山分局重建期間暫時搬遷至中山國小，如今已拿到使用執照，鼓山分局也將搬回這座「靠山又靠海」的分局所，繼續維護治安。

副市長林欽榮表示，為了讓警察同仁有良好工作環境及符合公務使用需求，市府重新規劃將既有廳舍拆除重建，設計主軸將柴山周邊生態意象帶入，並延續柴山奉茶歷史及服務精神，且保持鼓山區既有紋理及歷史脈絡，重新打造節能、減廢、健康、友善的警察廳舍，同時設置智慧化管理系統、中央監控及出入門禁管制系統等宿舍安全及辦公節能等設施，來加強居住品質及安全管控。

工務局表示，警察局鼓山分局為地下2層、地上7層的建築物，針對員警的空間需求及各項軟硬體使用機能進行規劃設計，結合現代生活方式，配合在地人文風俗民情導入「高雄厝」理念，開創出新的空間形式，結合屋頂綠化、深陽台立體綠化、屋頂太陽光電設計，給予最舒適、便民、智能化的辦公廳舍。

新工處進一步指出，未來新建物將整合鼓山分局、偵查隊、警備隊及交通警察大隊鼓山分隊等單位共同辦公，而新建物除提供完整空間，也因應趨勢設置符合節能減廢及具現代化及智能化等設施，除可同步解決多年來辦公廳舍不足、分散多地、行政資源控管不易等衍生的問題，也能改善員警工作品質、提升士氣，進一步強化社區治安與交通控管，為周邊區域提供更優良的服務品質。