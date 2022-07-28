收到烏龍罰單！1名網友日前收到闖紅燈的檢舉罰單，她發現檢舉照片中的車牌為「571-MXX」，而她的車牌是「571-NXX」，且開單地點位在桃園，她當天確診在基隆家中隔離，事後發文怒批「人民的保母啊！送單之前可以再三確認嗎？1800真的不是很好賺知道嗎！」

該網友在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」發文表示，她日前收到1張「超瞎罰單」，罰單內容稱她遭人檢舉違規在分叉路口闖紅燈，依法開罰1800元，但她仔細看當時拍下的照片，機車的車牌很明顯為「571-MXX」，但罰單上的車牌號碼卻寫「571-NXX」讓她質疑開單員警認錯車牌，

1名網友日前收到遭人檢舉闖紅燈的罰單，但她發現檢舉照片的車牌「571-MXX」，而她的車牌是「571-NXX」，且地點位在桃園，她當天確診在基隆家中。（翻攝自臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」）

該網友發文說她騎的車型與車牌根本與照片完全不同，開單日期她因確診在基隆家中隔離，但開單地點卻在桃園，怒罵「人民的保母啊！送單之前可以再三確認嗎？不要造成人民的困擾行嗎？1800真的不是很好賺知道嗎！」

其他網友紛紛留言「明顯的烏龍罰單，如果申訴成功，扣開單警員薪資，警員應該就會謹慎處理」、「我想這位警員需要去驗光配鏡了」、「開錯單的沒事，被開錯單的還要浪費時間去申訴，實在很不公平」、「N、M還有W傻傻分不清，看了許多，都是這三個字母」、「這種烏龍罰單，每年都不知道有多少張」、「重點是被民眾檢舉！想要執法權力，不要背負責任，這就是檢舉人心態」。