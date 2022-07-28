1名網友在1處風力發電機的葉片上發現有2名技術人員疑似在做清潔、維修，2人身上雖有多條安全繩，但烈日下在如此高空作業仍讓人捏把冷汗，該網友發文問「要給你多少月薪，你才不會軟腳」，其他人留言笑說「高不恐怖，窮比較恐怖」、「給我十萬我就願意上去，但給我再多我都會軟腳」。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前在一處風力發動機上發現有2名男子在葉片疑似在做清潔或維修，男子身上雖綁著繩索，依目前風力發電機高度約在60至100公尺，高空作業仍在目擊者捏把冷汗；該網友發文說「要給你多少月薪，你才不會軟腳」。

1名網友在1處風力發電機的葉片上發現有2名人員疑似在做清潔、維修，2人身上雖有多條安全繩，但烈日下在如此高空作業仍讓人捏冷汗。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

1名網友在1處風力發電機的葉片上發現有2名人員疑似在做清潔、維修，2人身上雖有多條安全繩，但烈日下在如此高空作業仍讓人捏冷汗。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「高是一回事，重點是現在這個溫度，沒幹嘛都會中暑了，更何況還要這樣工作」、「既然知道是高空作業，如果還會摔下來，就不是工人的問題，而是包商和監工的問題」、「高不恐怖，窮比較恐怖」、「給我十萬我就願意上去，但給我再多我都會軟腳」、「把錢疊到腳可以踩住我就不會怕了」。

風力發動機由葉片、變速機、發電機、塔柱等構造組成，通常維修清潔工人會從中空的塔柱內側往上爬，身上會穿戴安全帽和大型扣環，會先到最上方維修機房內，在爬至葉片作業，其中作業人員必須不容易暈車暈船，因為遇到風力強勁時會晃動不已，必須兼顧專業和體能，相當辛苦。