步入家庭階段，爸爸們不但扛起家計、職場競爭，回到家中還要面對育兒課題、夫妻相處之道，可說是蠟燭兩頭燒。根據人力銀行去年調查，近年因疫情影響，職場爸爸的生活猶如壓力鍋般，對於自評生活疲憊指數平均落在77.9分，高於2020年的76.8分。即將到來的父親節，OKmart為體恤辛勞的爸爸們規畫一系列活動，從咖啡、保健品都含括在內，幫爸爸們提振精神。

OKmart幫爸爸們加油打氣，於8日父親節當天至全台門市購買「莊園級美式／拿鐵」，享同品項買2送2，且不限冰熱；另外，持悠遊卡也能享「莊園級美／拿鐵」同品項第2杯10元。

另外OKmart專屬的OKAPP，即日起至8日期間，推出「爸氣食足」主題活動，從活力飲品、保健養身到日常用品都幫爸爸設想，補精神的活力飲品像是CHiiiiiiiii奇動能量飲益氣加強配方235ml／6罐特價150元、愛之味純濃燕麥天然原味290ml／10瓶優惠價240元等；幫爸爸顧面子的舒適超鋒3刀片輕便刀3件也只要279元，從裡到外為爸爸設想周全。