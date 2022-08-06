侯友宜晚間出席雲林同鄉會感恩餐會。（王揚傑攝）

侯友宜晚間出席雲林同鄉會感恩餐會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（6日）晚至中和區出席新北市雲林同鄉會慈善公益感恩餐會，一到場即逐桌問好寒暄，隨後代表市府頒發感謝狀給各區代表，致詞時侯友宜表示，雲林同鄉會最令他敬佩的是熱心公益和回饋故鄉，他和雲林鄉親都一樣，都是秉持台灣人勤儉、認真、打拚的精神努力做事情，他在新北市完全沒有選舉的考量，只有做事。侯欲趕赴下個行程時，現場許多鄉親要求合照，還有鄉親為他加油大喊「凍蒜」，侯友宜也配合逐桌拍完照後才離開。

侯友宜致詞時表示，新北市是大台北的中心點，所以要把新北市拚起來，所以他把五股垃圾山變成夏綠地，未來還要做五泰輕軌，現在在等中央核定，還有輔仁大學醫學院旁的土地，就是未來新北市的信義區，除了要做最好的水環境，還要做11座公園，未來絕對比台北東區更美。

侯友宜還細數其他新北市正在進行與規畫進行的建設，他說，這些都是他接下來要做的事，雖然不是全都做得完，但他也會把前面該做的準備做好，大家一起打拚，讓這塊土地更好，他一定會用「下港人」的態度繼續拚，拚讓下一代更好。

由於侯友宜要先離開跑行程，許多鄉親要求與他合照，侯友宜也配合逐桌拍照，鄉親則熱情給侯打氣，高喊「凍蒜」。