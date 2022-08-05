國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午行程走入高雄市偏鄉杉林區清水路朝雲宮參拜，隨後抵達杉林區提名同志介紹會，受到上百名鄉親歡迎。(林雅惠攝)

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午行程走入高雄市偏鄉杉林區清水路朝雲宮參拜，隨後抵達杉林區提名同志介紹會，受到鄉親歡迎。(林雅惠攝)

柯志恩要鄉親當她「分身」投票支持，讓她能夠當選高雄市長，翻轉高雄。(林雅惠攝)

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午行程走入高雄市偏鄉杉林區清水路朝雲宮參拜，隨後抵達杉林區提名同志介紹會，受到上百名鄉親歡迎。(林雅惠攝)

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午行程走入高雄市偏鄉杉林區清水路朝雲宮參拜，隨後抵達杉林區提名同志介紹會，受到上百名鄉親歡迎，柯志恩提出不少執政願景，包括要讓年輕人有高薪工作及行銷偏鄉農產品、拉近市區及偏鄉教育與醫療差距等，並要鄉親當她「分身」投票支持，讓她能夠當選高雄市長，翻轉高雄。

柯志恩在杉林區提名同志介紹會上表示，這次來高雄，時間很短，6月29日才徵召，雖然時間很短，但是沒有關係，高雄很辛苦沒有人敢來戰，但她會全力以赴，強調國民黨的女人很勇敢，這次國民黨徵召，16個縣市有10個是女性，女生很有韌性，她不僅有韌性，也有能力。

柯志恩強調，自己是屏東人，高高屏為一體，自己本來就是南部女兒，不是外界所說的空降，她觀看高雄從過去至今已經變色，高雄人過得不好，她走訪各市場及各個基層，就有不少工人向她表示日子不好過，高雄一定要翻轉。

柯志恩說，一個政黨執政太久，一定有不人為知的事情，雖然很多人覺得，國民黨沒有過去團結，不過，國民黨是一個不錯的政黨，台積電要到高雄她也很高興，但還是有很多年輕人無法到台積電工作，況且現在物價又上漲，年輕人更買不起房子，民進黨不是不能夠批評，但是每次只要她批評，民進黨就跳腳，不過她就是專門抓漏，抓出問題、解決問題。

柯志恩說，今天她有機會到高雄，一定要將高雄願景一一報告鄉親，面對外界批評沒有政見，柯志恩表示，4年前，11月24日選舉，陳其邁11月6日才提出政見，現在才8月5日是要她提什麼。

柯志恩強調，不少偏鄉年輕人都到外地工作，高雄市不是沒有就業機會，未來當選市長，要讓高雄年輕人有高薪的工作，另對於行銷農產品，未來要將在地農特產品行銷到國際，讓國際看得見高雄，此外，偏鄉教育及醫療差距許多，未來當上市長要縮短城鄉之間不平等的距離，她也強調，拒絕一黨長期執政，要鄉親當她分身，支持她當選高雄市長，在場上百名鄉親則高呼柯志恩「凍選」。