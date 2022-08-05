城中城大火5日宣判，兇手黃格格遭判無期徒刑。受害者家屬黃姓女子和媽媽一同出庭聽判，聽到結果時不敢置信，強調黃格格一手害死46條人命，淚批「應該要讓她去和46條冤魂作伴！」，檢方也強調一定會上訴。

黃女說，自己的姐姐獨居在城中城10樓，大火來時根本來不及逃命，嗆死在家中，現在只剩她和媽媽相依為命。

黃女氣憤難耐，控訴黃格格根本不認錯，她們出庭指證黃格格的惡行時，黃格格雖戴著口罩、但仍用兇惡的眼神狠瞪家屬，相當囂張。

檢方偵結後也表示，黃格格犯後毫無悔意，態度惡劣，也相當狡猾，在13次偵訊過程中都不認罪、供詞反覆，更拒絕測謊，完全不配合辦案，建請法院處以極刑並褫奪公權終身，以昭炯戒。對於一審結果，檢方強調一定會上訴。

黃女強調，許多家屬今天都來不及趕來聽判，但大家都會相互聯繫、關心案子最新的進展。她們一定會爭取上訴，替死去的親人爭取公道。