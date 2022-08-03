中國大陸去年以檢疫為由陸續禁止我國鳳梨、釋迦及蓮霧銷陸，農委會也在WTO的SPS（食品安全檢驗與動植物防疫檢疫）例會中提了3次的特定貿易關切，農委會主委陳吉仲今天表示，陸方措施明顯違反WTO規定，不排除在WTO提出爭端解決。農委會官員表示，如果要提出爭端解決隨時可以在WTO中提出。

WTO會員國若發生貿易紛爭，可以提出爭端解決機制，流程包括：雙邊諮商（Request for Consultations）、成立爭端解決小組（Panel）、上訴（Appellate Body）等；雙邊諮商階段有60天，若被控國無回應，則原告國可要求成立爭端解決小組，45天之內成立小組，6個月內完成報告，必要時得延長3個月；原告國若不接受，可以在60天內提起上訴。

農委會主委陳吉仲曾在去年9月稱要提出「爭端解決」，但至今仍未提出，僅在SPS例會中提出3次關切，陳吉仲今天強調，此次不僅防檢疫問題，還有檢出新冠肺炎等問題，如果其他管道仍未獲得回應的話，不排除提出爭端解決機制。