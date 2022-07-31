斥資67億打造的台北表演藝術中心，於7月初開幕，但試營運期間從座椅毀損，管理鬆散到動線不佳，問題不斷，台北市議員鍾佩玲怒轟，北藝球劇場遇上漏水，竟只在室內放漏水盤解決，「太離譜了！」。台北市議員許家蓓憂心，廠商與市府協調設計監造服務費，仍有高達2億差額，北藝恐要追加預算。

鍾佩玲質疑，北市府組專屬試營運小組，主要工作就是在試營運期間找出問題、解決問題，但至今只有7月15日及6月24日開過會，且從7月15日開會資料針對球劇場外牆漏水，採室內止水方式，於漏水地點加裝接水盤排水。

鍾佩玲怒轟，抓漏問題不一定要全拆，但花60多億蓋北藝，卻僅裝接水盤解決，「太離譜了！」，難道北市府對北藝處理就是如此蠻不在乎？她也舉例，如果你買房子交屋遇上漏水，建商不抓漏，反說幫你加裝接水盤處理，「這樣解方可以接受嗎？」

鍾佩玲提到，北藝3個無障礙坡道都不在主要入口處，轉角也未設置引導標示，身障人士在進入北藝前得先繞一圈避開地面的鵝卵石，加上3個表演場內無障礙座位與廁所蓋在不同樓層，不同劇場不相通，對身障者很不友善。

除了硬體設備要改善，設計監造服務費也有爭議，許家蓓質疑，負責北藝設計監造的廠商，今年4月提出追加服務費，要市府再付4億8000多萬，雖之後廠商願降到2億7000萬，但依照市府僅願意付6400萬來看，還有2億元缺口，目前尚在調解中未有定案，但也代表北藝可能會追加預算。

文化局表示，球劇場漏水是因外牆工程，但原承包商倒閉，無法再拆除外牆施工，因此才會經會議決議採室內止水方式。無障礙通道及廁所部分，要經驗收才會取得使用執照，之後會再與建管處會勘了解。

此外，文化局表示，當初有說總工程經費重新發包若沒超過61億就不會追加，但現在廠商除監造期間被新工處履約扣款部分要申覆外，因重新招標變4標，主張用4標的監造經費計算，但北市府認為這樣勞務跟監造部分會重複，目前還在做第6次調解，尚未定案。