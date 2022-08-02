7月28日中美元首通話，除了美國眾議院議長裴洛西臨時插花成了新聞焦點，各方不免關注習近平和拜登如何對招外，兩人還相約在3個多月後印尼G20峰會時安排一場面對面的會晤，也頗引起各方好奇，充滿懸念，這究竟是為了哪一樁？

自去年1月20日拜登擔任美國總統以來，由於各國疫情持續，中美元首迄今未有機會碰面，只有電話或視訊會談，去年3次，今年3月及7月各一次。會談時間從1個半小時到3、4個小時不等；主題則包括雙方經常關注的話題及一些可能臨時要討論的議題等。但這一次，為何雙方都覺得需要在近期內再安排一次兩國元首久違的面對面峰會，兩國官方均未做出任何說明，基於好奇，且讓我來做一些比較大膽的推測與研判。

先排除一些非必要的可能。比如經貿或關稅，美方如有什麼主張或想法，提出來就是，可敲定的立馬敲定，需推敲的就交給劉鶴和葉倫再去討論；關於台灣，中方的提醒或警告，及美方的「一中政策從未改變」，大家也都耳熟能詳，無需辭費；至於各種合作事項如氣候、防疫，中美均已成立各個小組，共同推動即可。既然如此，那還有什麼事項值得兩國元首千里迢迢專程飛到印尼，來舉行個面對面的線下峰會呢？我認為或跟俄烏戰局有關。

自2月24日俄烏之戰開打，迄今已逾5個月，目前戰況雖然膠著，但形勢漸趨穩定，雙方勢力版圖輪廓也已浮現：烏東5州大抵已為俄軍控制，俄方一時無力也無意在向西拓展，對普丁而言，應到了見好即收的地步。另一方面，澤倫斯基心中也有數，歐洲已被油、氣折騰得苦不堪言，還有生產受挫、歐元大貶、難民包袱，除了少數如波蘭、立陶宛等，餘多無心戀棧。

其實澤倫斯基也早已動念停戰，怎奈背後老大美國不允，一方面想拖垮俄羅斯，二方面要多賺些戰爭紅利。但打到目前為止，俄羅斯未垮，難堪的是金融制裁效果有限，反弄巧成拙讓盧布成了硬通貨。此外，油氣價格飆漲不但讓一眾歐洲盟友叫苦不迭，也反噬到美國本身的物價；至於軍火，庫存早已出清，該賺都已賺到，對美國而言，也已到了可以見好即收的地步了。換言之，戰爭參與的四方，俄、烏、美、歐各有個不同的理由，卻都有相當接近的期待：停了吧！關鍵，是如何能停。

早在開戰未久的3月，也即是中美元首上一回視訊會議時曾觸及過相關議題，但當時美國不想停，於是又拖了下來。6月13日，雙方外交代表楊潔篪和蘇利文在盧森堡深談了5個半小時，隔了兩天，習近平就與普丁通了電話，塔斯社報導，雙方討論了俄烏戰局。

把這些現象、訊息拼湊起來，就可以看到一條主脈絡，那就是俄烏戰局一直在美、俄、中三強之間摸索互動發展，如今形勢如果接近該告一個段落的時候，那麼如何收尾，也就需要3國元首來個面對面的會談和儀式吧！這即是習、拜相約11月在G20峰會安排一場面對面會晤的推理；當然，別忘了，普丁屆時也會參加G20。