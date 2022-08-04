民進黨台北市長參選人陳時中喊當選後將成立「國際事務局」，遭到台北市副市長黃珊珊批對地方政府組織不了解，陳時中晚間被問起，強調國際事務局是專責機構概念，效率較高，另也回應黃珊珊「不勞她費心，怎麼運作我們都有信心、有經驗。」

陳時中喊設國際事務局，黃珊珊表示，地方政府編制局處是有上限的，請陳時中說明要裁併哪個局來成立國際事務局，並酸陳時中對地方政府組織編制不了解。陳時中晚間參加綠營議員陳怡君的合體見面會，受訪時回應，「不勞她費心，我們對組織體系怎麼樣來運作，我們都非常有信心、有經驗的。」

陳時中表示，國際事務局是專責機構的概念，並強調現在的市府也做得很好，有國際事務委員會、秘書處下國際事務組，還有市長直屬的涉外事務總監，但是分散幾個單位效率相對低，專責機構效率高。

陳時中強調，未來國際事務局業務包含國際招商、國際賽事場館、國際交流等，另外國內的外籍人士一定增加，讓外國人士認為台灣友善、願意來投資，都是專門的事，更希望可以吸引更多專業的年輕人一起打拚，長足進步的空間。