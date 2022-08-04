民進黨北市參選人陳時中（左三）前往大同區與議員陳怡君（右粉紅衣者）合體造勢。

民進黨台北市長參選人陳時中今晚間與北市議員陳怡君舉辦聯合見面會，因應七夕情人節，陳怡君舉辦兩個小驚喜給陳時中，以紅線拉開布幕，露出台北市全市地圖，象徵陳時中當選。而陳時中回到綠營票倉中山、大同選區倍感士氣，在致詞時痛批中國大陸軍演，直呼「不要太超過。」

台北市大同選區一直被視為綠營的大票倉，因現場參加者九成是長者，陳時中特地使用台語演講致詞，他表示，今天下午中共在軍演，但是總歸一句話，大家團結一條心就不怕。更強調蔡英文總統會領導大家，行政院做事大家放心。

陳時中表示，「台灣不挑釁，但你（大陸）也不要太超過」，也表示對於裴洛西訪台，國內有反對的聲音，痛批「有人說是言論自由，但我覺得是在添亂，別再亂了！」現場群眾也被煽動地鼓掌叫好。陳強調經過此事，要讓世界看到台灣的氣魄，一起對抗不公不義的事。

據現場主辦方表示，原先備有400張座椅，但沒想到群眾人數衝破500人，甚至還有民眾卡在門口進不來，人氣超乎預期。不過也因人潮過多，導致原先安排的握手會，改成擊掌會，部分民眾拿著書籍想讓陳時中簽名也被婉拒。