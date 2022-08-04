九合一選戰起跑，國民黨今辦「青年議員暨鄉鎮市長候選人推介會」，主席朱立倫親率40餘位青年參選人「火力示範」，宣示「這些就是國民黨未來」，展現力挺青年決心。獲徵召選桃園市議員的立委呂玉玲兒子陳韋曄也現身，顯見桃園整合見成效。

朱立倫表示，這次地方選舉提名，透過青年加權等方式，讓更多不管是20、30歲的青年，有機會獲得提名、徵召參選縣市議員、鄉鎮市長、基層鄉鎮市民代表、村里長選舉，被提名的情年參選人每一位都代表國民黨的未來與新希望。

朱立倫說，國民黨的未來就是靠更多的年輕人，在國民黨最辛苦艱困的時候，仍有決心讓年輕人出頭天；國民黨要有希望與未來，就是要一棒接一棒、一代接一代，讓青年人成為國民黨的未來。

上午活動，包含兼黨發言人台北市議員參選人柳采葳、高雄市議員參選人白喬茵，侯家軍的新北市議員參選人戴湘儀、呂家愷、吳訓孝，與近日猛攻前新竹市長林智堅論文案的朱家軍、桃園市議員參選人凌濤，等參選人一一搭手扶梯出場。

朱立倫表示，近三年疫情以來讓大家很苦，經濟衰退讓整個社會非常低迷，再加上缺電、缺能源更讓大家感受到壓力，需要安居樂業，今年國民黨全代會主軸「為你拚好日子」，就是訴求人民國民黨要與人民站在一起拚好日子。

此外，朱立倫也指出，今年全代會主題T恤把「拚」放在胸前、把KMT的「M」放在胸前，就是象徵國民黨始終將人民放在心上，國民黨始終會與人民站在一起，為年輕人加油。

朱立倫說，這次九合一選舉中的縣市議員、鄉鎮市長、基層鄉鎮市民代表、村里長選舉，國民黨內共有287位年輕人願意投入，最後提名、徵召151位優秀的年輕人參選，這些人都是國民黨未來的希望，一起展現青年的力量。