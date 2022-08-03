國民黨全代會28日登場，屆時將舉辦縣市長提名造勢大會，由黨主席朱立倫為黨提名參選人親授戰旗。只是原規畫以電腦動畫「拼」台灣的造勢形式，今下午確定改為「強棒出擊」，以球棒作為守與戰旗信物，盼所有參選人接力揮全壘打。

黨務人士指出，原本全代會造勢形式包含揮棒、投籃的「球類」動作已遭否決，但近來新竹棒球場改建品質爭議過大，今天經討論，「強棒出擊」橋段才又復活，全代會上，朱立倫將授予球棒象徵戰旗，由參選人揮棒宣示強棒出擊。

黨務人士透露，周日新竹縣黨部所舉辦的年底選舉提名參選人誓師大會造勢橋段，就是全代會可能的模板。

至於全代會口號，黨務人士說，已確定是「為你拚好日子」，各縣市再以「拚」為主軸訴求，在安居樂業、過好日子的訴求大方向下，各自設定口號宣傳，像是拚桃園善好、拚台北無限、拚新北安居。

此外，黨務人士也透露，搭配造勢主題，今年全代會會有一支形象影片，宣傳黨提名的候選人，以及國民黨這段時間奮鬥的軌跡與政績，告訴全民，為什麼年底要選國民黨，爭取支持。