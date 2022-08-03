國民黨3日提名國民黨副秘書長王育敏（圖）參選嘉義縣長，成為國民黨今年第10位受提名的女性首長候選人。（郭吉銓攝）

國民黨中常會下午將正式通過徵召黨副秘書長王育敏參選嘉義縣長，並報准連江縣副縣長王忠銘與地政局長曹爾元選連江縣長。王受訪時表示，投入選戰後雖不會請辭副秘書長，但將辭兼任的文傳會主委工作，新人選黨主席朱立倫考量中。（周志豪攝）

國民黨中常會下午將正式通過徵召黨副秘書長王育敏參選嘉義縣長，並報准連江縣副縣長王忠銘與地政局長曹爾元選連江縣長。王受訪時表示，投入選戰後雖不會請辭副秘書長，但將辭兼任的文傳會主委工作，新人選黨主席朱立倫考量中。

王育敏表示，嘉義縣幅遠蠻大的，有18鄉鎮市，剩下的時間不多，如果要好好打選戰要花時間，但文傳會主委工作是每一天，這一部分工作為來需要有人稍微暫代。

至於文傳會主委接任人選，王育敏說，還要看朱立倫怎麼想，朱還沒有決定。

朱立倫在中常會上則表示，國民黨這次已提名柯志恩、黃敏惠、張麗善、王惠美、許淑華、盧秀燕、林姿妙、徐榛蔚、饒慶鈴參選9縣市長，今天再提名王育敏征戰嘉義縣；上周之前很多人說國民黨是九天玄女，今天起國民黨是十全十美。

朱立倫說，嘉義縣是艱困選區，地方一直希望有一位能號召民意的縣長人選帶領國民黨全力奮戰，王育敏出身中埔鄉，在嘉義成長，嘉義女中畢業，現在家還在中埔鄉，過往是社福界知名兒福專家，還兩任立委，一定是最有愛心的參選人。

國民黨秘書長黃健庭表示，今天中常會完成嘉義縣與連江縣長提名、報准後，選策會已完成今年所有縣市長建議提名作業；半年來選策會共召開10次會議，在堅持制度與原則下為各縣市推出最佳人選，戰將齊就位，拚未來，做伙來。