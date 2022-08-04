台北市長柯文哲（右四）今受訪表示，蔡英文總統喊「開放對話」，他喊就被打成中共同路人。（陳薏云攝）

【全程字幕】裴洛西來台引台海危機！蔡英文向北京喊「開放對話」 柯文哲金句連發酸爆 @中時新聞網 ​

台北市長柯文哲日前表示，美日交好但不必與中國交惡，台灣應「左右逢源」。遭民進黨台北市長參選人陳時中酸「牆頭草」，今柯文哲被問及此事，表示台灣人民的福祉，這才是最重要的考量。口水戰耍嘴皮，在這種時刻都不用理會。另蔡英文說開放對話，柯文哲則反酸我對話就被打成中共同路人。

柯文哲強調，人應該要理性務實科學，比被意識形態綁架要好。中共宣布軍事演習，就有許多航班受到影響，坦言在有危機的時候不協調，就很容易擦槍走火，民眾太恐慌不對，太不當一回事也不對，所以還是要務實地面對問題，台灣還是要居安思危。

而「左右逢源」一說被綠營猛攻，甚至柯文哲還被罵「政治渣男」，對此柯文哲表示，選舉到了，大家都比較激動，選舉過了就會慢慢恢復正常。強調越是危機的時候越要冷靜。

而蔡英文總統對中國大陸喊話，軍演不必要，台灣永遠開放對話，柯文哲則酸溜溜表示，「他說要對話？可是我們一對話就被打成中共同路人」。後表示本來就應該要對話，所以一開始就講，交流比交惡好，對話比對抗好。被問及台灣因裴洛西來台所承受的代價，柯強調若有先與對岸溝通，那併發症會小一些，現在還很難評估裴洛西來台的利弊。