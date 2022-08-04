台北市長柯文哲日前表示，美日交好但不必與中國交惡，台灣應「左右逢源」。遭民進黨台北市長參選人陳時中酸「牆頭草」，今柯文哲被問及此事，表示台灣人民的福祉，這才是最重要的考量。口水戰耍嘴皮，在這種時刻都不用理會。另蔡英文說開放對話，柯文哲則反酸我對話就被打成中共同路人。
柯文哲強調，人應該要理性務實科學，比被意識形態綁架要好。中共宣布軍事演習，就有許多航班受到影響，坦言在有危機的時候不協調，就很容易擦槍走火，民眾太恐慌不對，太不當一回事也不對，所以還是要務實地面對問題，台灣還是要居安思危。
而「左右逢源」一說被綠營猛攻，甚至柯文哲還被罵「政治渣男」，對此柯文哲表示，選舉到了，大家都比較激動，選舉過了就會慢慢恢復正常。強調越是危機的時候越要冷靜。
而蔡英文總統對中國大陸喊話，軍演不必要，台灣永遠開放對話，柯文哲則酸溜溜表示，「他說要對話？可是我們一對話就被打成中共同路人」。後表示本來就應該要對話，所以一開始就講，交流比交惡好，對話比對抗好。被問及台灣因裴洛西來台所承受的代價，柯強調若有先與對岸溝通，那併發症會小一些，現在還很難評估裴洛西來台的利弊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。