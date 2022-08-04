烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向澳洲國立大學（Australian National University）發表視訊演說時，呼籲北京抵制俄羅斯入侵烏克蘭的行動。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受香港《南華早報》專訪時坦言，尋求與大陸國家主席習近平「直接對話」，請習近平協助結束俄羅斯入侵烏克蘭，他也強調，在衝突發生前幾年，烏克蘭就持續尋求與北京保持密切關係。

香港《南華早報》今（4）日刊出烏克蘭總統澤倫斯基長達40分鐘的專訪內容，這也是俄羅斯入侵烏克蘭後，澤倫斯基首度接受亞洲媒體專訪。

Exclusive: Zelensky seeks talks with China’s Xi to help end Russia’s invasion of Ukraine https://t.co/tL3r1X3E7O — South China Morning Post (@SCMPNews) August 3, 2022

澤倫斯基表示，希望與大陸國家主席習近平「直接對話」，「自2月24日大規模侵略以來，我們已經正式要求對話，但即便我認為會有幫助，我們與中國還沒有任何對話。」

他提到一年前曾與習近平直接對話過，描述兩人熱線時習近平熱情細數中烏兩國關係，他也指出習近平是少數至少訪問過烏克蘭一次的世界領袖，希望烏克蘭與中國大陸每年都能加強、發展關係。

根據烏克蘭駐北京大使館資料，2021年中國大陸是烏克蘭的最大貿易夥伴國，貿易額高達190億美元（約新台幣5702億元）。

澤倫斯基表示，他明白北京希望對這場戰爭維持「平衡」態度，但強調衝突開端是俄羅斯無端侵犯烏克蘭主權，「俄羅斯人是侵略者」，他說中國大陸作為一個強大的大國，能夠讓局勢冷靜下來，「我非常希望中國能重新檢視對俄羅斯聯邦的態度。」

他也相信烏克蘭與中國有相近的價值觀，例如對家庭與孩子的愛，「每個人都愛他們的孩子，每個人都希望在和平下生活，希望有一些穩定。」

俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方國家相繼對莫斯科祭出制裁，不過北京堅持不選邊站，根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）的統計，中國大陸承諾支援烏克蘭237萬美元（約新台幣7112萬元）。

澤倫斯基說中國大陸是「非常強大的國家、非常強大的經濟體」，「所以它能在政治、經濟上影響俄羅斯，而中國也是聯合國安全理事會的常任理事國。」他希望北京運用常任理事國的位置，展示其他國家應該遵守國際規範。

他也相信中國的經濟實力足以施壓莫斯科結束戰爭，「我有信心，我確定，俄羅斯聯邦沒有了中國市場，俄羅斯將會在經濟上感到完全孤立」，「那是中國能做的事，限制（與俄羅斯的）貿易直到戰爭結束。」

澤倫斯基也歡迎「中國、中國企業以及全世界」協助烏克蘭戰後重建，「我真的希望全世界能在這個過程中（團結），對我們來說真的很難克服。」