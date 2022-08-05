【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日，玩水最好，花蓮鄉親別錯過專屬限定樂園優惠！遠雄海洋公園8月份周末限定8/6、7、13、14、20、21、27、28，推出專屬「花蓮鄉親299元」優惠活動，凡花蓮鄉親（或身分證開頭為U），現場臨櫃購票並出示相關身分證件證明，即可享299元入園暢玩優惠。

今年暑假海洋公園推出「海洋冰風暴2 冰怪來襲」主題活動，活動期間7/11~9/11止; 海洋公園首創推出「水+冰」的雙重涼夏刺激，不僅有全台首見的「冰雪大砲」及布萊登海岸的「沖天水柱」水花特效，兩大全新設施結合暑期必看的精彩水花派對，不僅如此，環景式的冰凍感，彷彿置身冰原上，讓遊客在炎熱的夏天更加清涼消暑！

▲花蓮鄉親8月份週末可憑證享優惠價入園，一起玩水FUN暑假！ 圖：遠雄海洋公園／提供

親子人氣戲水池「海豚三D戲水池」，有全台唯一的海豚3D立體彩繪背景，立體海豚雕塑於戲水池中，不止清涼消暑，身歷其境，置身於海豚當中，更適合美拍，是今夏最夯的網美拍照景點。

最沁涼必玩的「水漾動感噴泉」，保證給您最沁涼的玩樂氛圍，有夢幻水幕區、奇幻水霧區、舞動水花區、水晶隧道區等。另外，還將推出全新兒童專屬設施，專為12歲以下兒童規劃的動態遊戲設施。

▲情境式設施娛樂體驗-海洋嘉年華，享受親子式共樂的設施體驗。 圖：遠雄海洋公園／提供

今年春季推出的兩項全新情境式設施娛樂體驗-乘風破浪及海洋嘉年華，親子式共樂的設施體驗，拉進親子間的關係！來自地中海威尼斯的海豚們，換上了繽紛衣裳到海中探險；在海洋嘉年華色彩繽紛的宮殿，舉辦最盛大的嘉年華舞會，穿戴華麗禮服的海洋生物，踩著優雅舞步，歡迎爸爸媽媽帶著寶貝一起來體驗。

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