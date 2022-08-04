解放軍今起在台灣周邊海、空域進行軍事演習，根據交通部航港局最新公告，原定6處演訓區域，突然無預警變成7處。航港局今發布公告，東部外海再增1演訓區，結束時間更從7日中午延長至8日上午10點。

航港局指出，解放軍新增的演訓區，距離我花蓮港逾70浬（130公里），海面航行船隻只要避開該區域即可，不影響港口進出。