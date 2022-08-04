中國人民解放軍4日12時至7日12時，在台灣周邊海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。大陸軍事專家解讀，實戰演訓選擇環島六大區域，範圍廣、靠島近、力度大、要素全。此次聯合軍事行動同時拒止外國勢力干涉，形成「關門打狗」之勢，取得重大突破。

東部戰區海軍在台灣島周邊海域開展聯合封控和聯合對陸對海打擊等多課目針對性演練。從4日起，解放軍將圍繞台灣島進行一系列實彈演習。其前一天公布的6個演習海域座標表明，演習可能在距離台灣海岸10海里的地方進行，完全在台灣領海內，且比以前的演習「更全面地包圍台灣島」。

◎實戰演訓為何定於4日開始？

大陸國防大學教授孟祥青表示，按照國際慣例，實彈演練至少需要提前24小時預告。主要考慮在實戰演訓中船舶撤離，以及航線做出調整，確保不傷及平民。

◎實戰演訓為何選擇環島六大區域？

孟祥青教授認為，此次實戰演訓選擇環島六大區域，範圍廣、靠島近、力度大、要素全。此次六大區域是最接近台灣島的演訓區域，平潭島以東是台灣海峽最窄之處，北邊可封控基隆港；東邊可對台東、花蓮兩軍事基地形成打擊之勢；南部墾丁東南控制巴士海峽、西南高雄軍事基地外海空域形成「關門打狗」之勢，對台島形成包圍，同時拒止外國勢力干涉，有利於重新塑造統一的戰略格局。