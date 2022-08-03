美國眾議院議長裴洛西訪台，引起各界關注。根據《新華社》公告，中國人民解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。資深媒體人黃創夏今（3）日點破了解放軍的背後目的，直言「解放軍數十年以來，就只這麼一套紙上談兵之劇本」，引發討論。

黃創夏今日在臉書上表示，解放軍在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，從演訓的區域看起來，他認為解放軍的目的在6點，首先在台海之間的區域是以「砲火掩護平潭出發的解放軍主力」；再來東海往台灣兩區則是分別「阻擋駐在日、韓的美日支援部隊」和「阻止來自沖繩的美日戰機與戰艦」；而太平洋部分則是「壓制來自佳山和志航基地的戰力」；巴士海峽區塊則為「搶佔戰略位置，阻止美國的航母」，最後離台灣高雄最近的則是「壓制左營軍港，伺機登陸高高屏」。

黃創夏更坦言，「説來說去，解放軍數十年以來，就只這麼一套紙上談兵之劇本」，他也認為「中南海真的以為台灣和美國沒有一套又一套的戰略與戰術對策？沒有説破和大張旗鼓反制，只是不想自掀底牌而已」。此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛表示「好像把台灣當成荒島」、「這比較像漁場範圍吧」、「這種圖我也會畫，以前小時候常常在畫」、「把台灣當木頭人」、「看這張圖就知道，所以要打一個大島，要用3到6倍的兵力」。