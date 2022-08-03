美國眾議院議長裴洛西訪台，引起各界關注。有港媒分析「裴洛西訪台是將台灣推向戰爭邊緣」，甚至直言美國賭大了，「如果這事件是美國行政部門，擋不住裴洛西的一意孤行造成的，那這火線上的賭局，既驚又險，讓台灣隨時可能成為戰場」。

港媒《中評社》的報導指出，裴洛西訪台，自然有其戰略考量，「民進黨政府肯定是看到美國已被綁進這場超級風暴，出了事美國必須扛，才敢放手大玩一把」。該報導更指出，台灣很期待若是台海爆發戰爭，美國會出兵保護，但其實美國只賣武器，從未承諾，就連「俄烏戰爭」也是一樣，只給武器、金援，不派兵。眾議院議長裴洛西是美國第三號人物，她堅持訪台，不論怎麼說都是代表美國。

《中評社》更認為，裴洛西出行訪新加坡、馬來西亞、韓國、日本，美國都必須提供保護，若是因為裴洛西訪台讓美中爆發衝突，等於是美中在台海開戰，變成美國的戰事，而民進黨政府或是盤算，這是一個風險，也是一個機會，台灣就可以從美國的代理人演變為美國到台海來幫台灣打仗，而且一開戰就是軍事、經濟等複合戰，台灣有事就會變成全世界有事。

該報導最後也表示，裴洛西以訪問台灣挑釁中國大陸，搏個人政治利益，加上也想把事搞大的民進黨政府，已經讓美國行政部門原始的劇本出乎意料之外，該報導預測「接下去發生的狀況，都是美國政府要來收拾的」，同時也引用了英國《衛報》的獨家報導，台灣似也在讓自己「烏克蘭化」，想要經由軍事的衝突，成為全世界聲援的焦點。