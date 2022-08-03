中共解放軍計畫在台灣擁有主權的海域進行實彈軍事演訓，台媒引述澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）認為，這是過去數十年來最挑釁的舉動，符合聯合國定義的「國家侵略」行為。中華戰略學會研究員張競指出，恐怕是該學者未曾細查法條，由其本身擴大詮釋所致。

張競表示，聯合國大會確實是在1974年12月14日未經投票而決議通過以《侵略定義》(Definition of Aggression)為名稱之第3314號決議案，其全文共計八條，其中是否如同魯瑟所說，可將共軍在我領海與內水實施演訓定義成為「國家侵略」行為，相信查閱過相關條文就可以理解，儘管共軍刻意在此海域畫設演訓區，在情感上讓臺灣鄉親不痛快，在政治智慧上也不算太聰明，但就法論法應該沒有像這位學者所說，能夠上綱到「國家侵略」程度。

張競強調，這位學者顯然是不理解中華民國政治情勢發展，其實並未走到法理臺獨地步；也正因如此，目前駐防金馬外島海巡機關，在中國大陸所畫設內水中執法，甚至抓捕大陸越界漁民，明確行使執法公權力，大陸亦從未有所抗議。甚至在兩岸正面互動時期，透過兩岸共同打擊犯罪協議，大陸海警還與我共同在其內水水域合作執法。

張競更提醒，金馬外島經常對海實施火砲實彈射擊演訓，在大陸所畫設內水水域進行實彈射擊根本就是家常便飯，相距大陸所控制地域對比本次所畫設演訓區來說，距離只有更近不會更遠，但是北京從未就此亂做文章。

張競感嘆，兩岸關係迴異於正常國際關係，在法規上亦未見得能夠完全適用國際法條。許多學者根本就不理解兩岸互動實際現況就胡亂發言，往往會產生更大誤解。