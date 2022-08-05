萬眾期盼的高雄楠梓產業園區7日將舉辦動土典禮，高市府首度證實台積電已與市府完成簽約將進駐園區設廠，且台積電是楠梓產業園區目前唯一進駐的廠商，園區動土也代表廠區進入建廠階段，預告高雄將成為全球半導體研發與製造中心。

高市府經發局長廖泰翔指出，去年7月啟動楠梓產業園區報編計畫，今年3月完成土壤整治解除列管，5月解除地下水整治列管，目前建廠所需的水、電及土地等資源已經完備，更與鄰近的成大、中山大學半導體學院合作，推動產業暑期實習計畫，盼能提早培育半導體產業發展所需的人才，打造產業最佳的投資環境。

廖泰翔表示，高雄長期做為台灣石化、金屬重工業的重要生產基地，具有厚實的工業基礎，但面對世界政經局勢與產業變化，高雄市長陳其邁加速推動產業轉型、增加就業機會等優先政策，吸引台積電到高雄設廠，園區動工後將進入實質開發，預計2024年營運後，初期至少增加1500個工作機會及每年1576億元產值。

廖泰翔表示，除了大力推動楠梓產業園區，吸引台積電到高雄設廠，包括IC設計義隆電子進駐亞灣設立研發中心、群聯插旗橋頭科學園區，IC製造、半導體先進材料、半導體封測大廠、半導體設備製造等相關產業都陸續進駐高雄、加碼投資，預估未來5年內將打造出完整的半導體產業鏈，高雄將成為全球半導體研發製造中心。