民進黨新北市長參選人林佳龍先前在臉書宣布，新北大翻新的勝選密碼，就是「1+37」，將與新北議員逗陣拚，而今(6日)晚間將和新北市議員黃俊哲在光復國小演藝廳合體，與各位市民朋友見面分享新北大翻新的期待。​

林佳龍在臉書談到，新北大翻新的勝選密碼，就是「1+37」，這場關鍵戰役，將與新北議員逗陣拚，團結贏得勝利！​18時30分將與黃俊哲在光復國小演藝廳，與各位市民朋友見面，分享新北大翻新的期待。​

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林佳龍熱情邀請大家逗陣來，一起為新北戰隊集氣加油。