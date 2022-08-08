日本空運山梨縣溫室水蜜桃檢出「馬拉松」（Malathion） 0.12 ppm，其容許量為0.01 ppm。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

中元普渡將至，民眾都會到各大賣場採購水果、零食餅乾，準備祭祀以祈求平安，桃園衛生局針對轄內各大賣場、超市、果菜批發市場、網購平台等場域，抽驗245件食品，其中發現有2件進口水果檢出農藥殘留，已移請來源所轄衛生局查處。

衛生局表示，這次抽驗的食品總計有245件，其中有2件進口水果檢出農藥殘留不符規定，2件皆是在「搭波胖の生鮮水果超市 」網路平台販售的水果，品項分別是日本空運山梨縣溫室水蜜桃及山梨珍珠葡萄。

衛生局說，這2件在網購平台抽驗的進口水果檢出農藥殘留超過容許量標準，水蜜桃檢出「馬拉松」（Malathion） 0.12 ppm，其容許量為0.01 ppm；葡萄檢出「Pyribencarb」 0.28 ppm，其容許量應不得檢出，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，已移請新北市衛生局查處。

衛生局提醒，準備澎湃供品時應選購信譽良好的店家，選擇有明確標示、來源清楚的食品，且祭拜時避免供品長時間暴曬，造成微生物滋生，普渡後的菜餚也應避免在室溫放太久，食用前應充分加熱並儘快食用，以預防食品中毒。

衛生局也呼籲，祭拜時建議自備或自製簡易插香器，避免以香直接插入供品內而使食品遭受香腳色素、香灰汙染及外包裝受損，以確保食品衛生安全。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或消費者服務中心申訴，所有食品抽驗結果皆會公布在衛生局網站及桃食安心資訊平台供民眾查詢。