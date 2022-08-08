日本政府8日公布6月經常帳，結果出現5個月來首度赤字，凸顯能源與原物料價格飆漲已對日本經濟造成壓力。

數據顯示，位居全球第三大經濟體的日本，6月經常帳出現1,324億日圓的赤字，雖然一反上年同期的8,720億日圓盈餘，但仍大幅優於市場預測的7,038億日圓赤字。受到石油與煤等能源成本年增49％，日本進口成本已攀升至紀錄新高。

此外，截至2022年3月，日本經常帳盈餘已經連續第四個會計年度出現縮減。