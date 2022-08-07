嘉義市驟雨後 天空出現罕見大彩虹 18:102022/08/07 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市驟雨後天空有大彩虹。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因午後對流雲系發展旺盛，嘉義市今天下午4點多烏雲密布，下起大雨，民眾憂心之際，突然雨停放晴，天際出現大大的彩虹，民眾為雨後美景，驚呼不已。 今起季風環流 吳德榮：下周一、二恐有較大雨勢 大里等時雨量達大雨等級 中市應變中心三級開設 暑假漫遊竹市 探索古城和海岸風光 #對流雲系 #大雨 #彩虹 #美景 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超仙打卡秘境！全臺十大無邊際泳池 走進水天一色的美景 10:392022/07/31 生活 阿婆機車橋上拋錨 BMW男「頂大雨幫推」 釣出本尊回應 17:332022/08/07 社會 彩虹眷村遭潑漆破壞！竟是文創公司執行長帶頭亂 14員工全法辦 11:362022/07/31 社會 單車遊大鵬灣美景 藝術景點打卡拿好禮 17:382022/07/30 生活 夏日狂歡祭嗨起來 相約大鵬灣國際休閒特區 12:412022/08/02 生活 一輩子心血遭毀 彩虹爺爺斥大壞蛋 04:102022/08/01 社會新聞 颱風最快這天生成！明中部以北小心大雨 高溫可達36度 22:002022/08/03 生活 中市彩虹眷村彩繪牆遭破壞 彩虹爺爺氣罵壞蛋 13:512022/07/31 社會 恐又有颱風生成！大雨再炸2天 這裡雨最多 08:012022/08/03 生活 第6號颱風生成 日氣象廳籲沖繩民眾嚴防強風大雨 14:382022/07/31 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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