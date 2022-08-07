因午後對流雲系發展旺盛，嘉義市今天下午4點多烏雲密布，下起大雨，民眾憂心之際，突然雨停放晴，天際出現大大的彩虹，民眾為雨後美景，驚呼不已。

今起季風環流 吳德榮：下周一、二恐有較大雨勢
大里等時雨量達大雨等級 中市應變中心三級開設
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