【立綱氣象報報】低壓帶遠離 天氣轉晴 午後陣雨明顯│中視晚間氣象 20220803

今（3）日晚間到明日上午台灣仍處低壓帶邊緣，位處迎風面的南部、東南部有短暫陣雨，其他地區明日上午多雲到晴，雖然相對穩定，但午後可能會有雷陣雨，西半部更有短時強降雨發生的可能。另外，氣象局指出，下周可能會有颱風生成，但後續影響程度仍有待觀察。

氣象局表示，明日低壓帶遠離，降雨逐漸減緩，轉變過程中，中南部、東南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，須留意中部以北地區有局部大雨發生的機率，外出最好還是要攜帶雨具。

氣溫方面，明日各地高溫普遍較今天上升，各地高溫約在32至34度，其中花蓮縱谷和台東地區有36度高溫發生的機率。

氣象局預報員林定宜指出，下周一、下周二（8日、9日）菲律賓東方海面可能有機會生成颱風，雖然不會對台灣有直接影響，但也會帶來水氣，而究竟是否能像桑達、翠絲一樣成颱，其強度和路徑仍需持續觀察。

氣象主播戴立綱表示，雖然下周有機會生成颱風，但因為太平洋高壓勢力屆時會在台灣上空，就算颱風生成，也會往海南島或是廣東方向走，反觀台灣因為受到高壓勢力影響，天氣會逐漸好轉，周休假期會是晴朗炎熱的天氣，要注意防曬。