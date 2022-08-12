陳建仁是總統民選以來學術地位最高的副總統，目前仍以特聘研究員的身份支領中央研究院高薪，但他的言行卻是最欠缺學人風範，簡直是將黨派立場全然凌駕學術專業之上，即使是公共衛生專業上的言論主張，也迭引起高度爭論。最可議的是，他常利用學者的清高形象為同黨人擦脂抹粉，護航理由卻荒誕無稽。

最新的事例是民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文醜聞，台大認定林抄襲余正煌論文「情節嚴重」，核定撤銷其碩士學位。台大學術倫理審定會發現，兩人論文經系統比對超過40%重疊，委員們逐章、逐段審閱，更發現有15處文字高度重疊。連論文最重要的中文摘要，林智堅全數7行文字與余正煌前7行幾乎一樣，且林無法提出證據證明其文稿早於余正煌完成。綜合所有事證，最終判定是他抄襲。

經過台灣最優大學多位不同專長的教授走過嚴謹的程序調查，作出的結論事證確鑿，貴為中研院院士的陳建仁竟然跳出來為這個誠信蕩然的黨員同志辯護，所持理由卻都是不堪一駁的歪理，而且嚴重歪曲事實，不禁令人浩嘆這個當過中研院副院長的前副總統，究竟有無一點學術倫理概念？究竟有沒有查證事實真相的意願與能力？

陳建仁說，台大突然發表林智堅論文案的結論，但對於當事人的論證並沒有充分的納入，這些一定要以事實為證據，來做更好的判斷，才是合理的。根據這些絕非事實的理由，陳建仁推演出一個結論：「這件事情在未來一定會真相大白，還給林智堅清白。」台大調查逾一個月，開過數十次會議，邀請當事人到場說明，光是林智堅就邀請了三次，但他和指導教授陳明通都拒不出席。這個過程算是「突然」結案的嗎？林智堅的書面說明也詳細明察了，豈能說「當事人論證未納入」？委員們比對內容已到逐字檢驗的詳細程度，又有統計學家參與，甚至將余政煌帶到密室做答辯，以證明他對論文內容全盤深入了解，而陳建仁居然還質疑未以「事實為證據」？而台大的判斷哪一點不「合理」，他全未言及，竟然就推斷終將還原「真相」，還給林智堅「清白」。這種論述水平比市場「柴契爾夫人」有何高明之處？

以陳建仁的學經歷，他對這些事應該不是蒙昧無知，問題出在他目前是忠心耿耿、埋頭效力的民進黨黨員，連兩位市長競選辦事處的「榮譽主任委員」都欣然就任，黨的利益高於一切，所以學術良知早已被他踩在腳底下。民進黨任何人都可為林智堅護航，只有陳建仁不行，因為他曾是地位崇高的學術機構高官。遺憾的是，他不但做不到管中閔校長期待的「自覺與自主」奉守學術倫理，還利用他的學者形象為林智堅狡辯、詭辯、強辯？陳建仁墮落為「抄跑堅」，「自覺與自主」地挺身為一個證據確鑿的抄襲者掛保證，這是對中研院學術研究以及國家名器的恣意糟蹋，無恥至極！

陳建仁最可議的卑劣行為是頂著抗煞英雄、公衛專家、中研院前副院長、前副總統以及「聖騎士」的光環，為民進黨及政府的諸多醜事言偽而辯，而且到了欺世愚民的地步。他是高端疫苗最有力的推手，濫用「免疫橋接」的概念，為程序嚴重減縮的高端疫苗大開綠燈，讓一部簡易的輕裝車開上高速公路馳騁。不只舉世無雙，而且結果疫苗無效又滯銷，白白浪費鉅額公帑。他這樣大動作護航高端，難道是公衛知識的運用，還是另有所圖，或是替人作嫁？這就有待追查了，但他誤導我國防疫政策，卻是無可置疑的事實，必須負起責任。

陳建仁參加高端疫苗二期人體實驗，想為高端背書，強調「是WHO提出的主張，很多國家也都用此方式替代第三期」。陳建仁也曾在受訪時說明，高端疫苗是傳統蛋白質平台，副作用較低，並稱施打高端疫苗後，綜合抗體效價比施打2劑AZ疫苗更高出3.4倍，「所以是相當有效的」。然而，陳建仁又在臉書發文表示，經台大醫院通知解盲結果，得知自己打的是「安慰劑」，既然如此，為何能以親身體驗為高端護航？

他以為自己是公衛專家，就可以隨便教訓地方首長。比如在疫情吃緊的情況下，台北市長柯文哲提出「快篩陽視同確診」的說法，陳建仁立即嗆他「不懂流行病學，回去好好讀書」，高傲而輕佻。不料後來指揮中心採納此議，宣布居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類人，若快篩陽性即視同確診。這個新防疫政策明顯打臉陳建仁。對於這個議題，柯文哲則客氣地說，「其實，書大家都有念，但有時候書上的策略仍有執行困難。」兩人風度高下立判，陳建仁這個「聖騎士」難道不會為自己的粗魯傲慢感到羞愧？

陳建仁喜歡裝清高，卸任也宣告放棄卸任副元首禮遇，將重回中研院出任特聘研究員。後來方知，特聘研究員月薪可領13萬到49萬元不等，薪資幅度寬，退休俸則與研究員相當。一名學界人士透露，前教育部長吳茂昆為特聘研究員，月薪高達50萬元，陳建仁與吳茂昆兩人都是院士，身分等級相當。原來中研院創設全國唯一「終身特聘」制度，讓獲諾貝爾獎或等同諾貝爾獎級的學者「活到老、領到老」，而卸任副元首的禮遇僅18萬，回任中研院特聘研究員月薪最高可達49萬元。難怪！

為了多領國家公帑，他放棄副總統禮遇，但也將自己的安全推上危險境地。目前特勤值勤強度，有所謂「防彈公事包」，隨扈手提防彈公事包保護安全（通常為2人），而陳建仁輔選行程很多，必須大量接觸民眾，沒有國家提供的禮遇性保安之後，他的人身安全令人擔憂。

陳建仁拿中研院高薪，卻忙著民進黨的事情，對研究已經無法專注。有人批評陳建仁「表面功夫」做盡，但背後「爭權奪利」的禍心，卻永遠隱藏不住。是否如此，有待陳建仁用具體行動來證明，奉勸他莫再頂著光環去幹有失身份的醜事。（作者為資深媒體人）

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