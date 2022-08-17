民進黨基隆市長參選人蔡適應今（17）日參加基隆市小英之友會志工聯誼餐會，獲得前副總統陳建仁大力推薦蔡適應是基隆人最好的選擇，蔡適應回應說，他會更加的努力，讓基隆的市政得以延續！

蔡適應再臉書表示，他與前副總統 陳建仁 一同出席基隆小英之友會志工聯誼餐會，擔任全國榮譽會長的前副總統陳建仁大力推薦蔡適應。陳建仁說，蔡適應是傑出的立法委員，從基層做起，推薦蔡適應立委，努力認真來競選基隆市長，相信蔡適應是基隆人最好的選擇，選擇蔡適應，基隆就有更好的發展和未來。

蔡適應也回應，他也會更加的努力，讓基隆的市政得以延續！

另外，蔡適應協調國軍六軍團支援淨水車協助貢寮淨水廠，從源頭加大給水量，將無法使用的源水和鹽鹼化嚴重的水源、加強淨化！水利署的海水淡化設備，也將在今日進駐，協助大基隆地區舒緩水情壓力！

網友也紛紛回應，「延續新基隆，選適應就是贏」、「適應委員加油」、「祝福蔡適應當選基隆市長」、「年輕有為老實誠懇」、「看見基隆大改變，讚！未來四年請繼續加油！」