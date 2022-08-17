針對日前民進黨基隆市長候選人蔡適應抹黑本黨市長候選人一事，國民黨基隆市黨部青年發言人林佩蓁表示，蔡適應在說別人之前，卻忘了手完全指著自己，要說到濫用訴訟提告，蔡委員才是專家。以下為幾件蔡適應委員濫訴的不良事蹟：

一、在2016年立委選舉時，蔡適應遭韓前議員指控，有報導曾經提到蔡委員任基隆市黨部主委時疑似接受幫派協助幫忙增加黨員人數，蔡委員二話不說馬上提告，連提告的理由和說明都沒有。

二、蔡適應委員兩年前助理相關案件，遭到羅智強先生指名踹共，蔡委員仍然是二話不說馬上提告，不只是蔡委員本人如此，助理黃新耀先生亦是如此，這難道是不是濫訴專家、濫訴團隊嗎？

林佩蓁強調，更加更有趣的是，蔡適應委員當初這些提吿，最後全部都遭到法院判定不起訴及無罪的處分，「濫訴專家」遭到法院認證。

林佩蓁也說，難道這些濫訴代表作蔡適應委員都忘掉了嗎？還是又如同基隆中學校友的事件要推給別人呢？所以我們在這邊提醒蔡委員，自己做過的事情自己最清楚，你忘掉了大家可沒忘。