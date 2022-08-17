經市議員協調消防局協助，透過消防水車加壓，利用消防水帶將自來水輸至社區蓄水池。（張志康攝）

立委蔡適應17日下午赴信義區高地社區「美的世界」現勘，他表示，他與市議員們積極合作，商請基隆市消防局協助，將水公司水車提供的自來水，加壓打到社區後方的蓄水池內，提供社區居民取用。另外，經濟部長王美花晚間也將赴自來水公司一區處視察，由中央調配水資源，以解決基隆市缺水問題。

蔡適應下午至「美的世界」社區現勘，台灣自來水公司總經理陳嘉榮、自來水一區處處長李文峯、市議員陳宜、張顥瀚、韓世昱，以及市議員參選人陳軍佐、許睿慈等人陪同。蔡適應表示，美的世界社區是信義區的高地社區，若單純要靠水車供水，對民眾來說非常不便。經過他與市議員的協助，協調消防局協助，將水公司水車提供的自來水，加壓打進福海宮後方的配水池。

蔡適應表示，透過配水池供水方式，可以讓大型集合住宅的住戶們，免於提水之苦，也能讓居民有水可用，降低民眾生活衝擊。

蔡適應表示，目前已經透過水資源的調配，減少新水淨水廠供應汐止的水量，改為由北水處供應。也透過水利署與國軍的支援，增加貢寮淨水廠的原水供應，希望能夠在雨季來臨之前，能夠有效解決缺水的問題。

蔡適應指出，目前基隆的缺水問題主要原因是集水區雨量不足，換言之，不僅是基隆一地的問題。因此，他除了協調自來水公司調派水源，17日晚間經濟部長王美花也會到水公司第一區管理處，視察水利署支援淨水和原水淨化的相關設備，透過中央協調水資源的調配，期盼可以紓解水情狀況。