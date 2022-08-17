「一本繪本，開啟爺奶與兒孫的交流」信義房屋永續門市逢甲青海店周邊社區多是三代同堂，高齡長輩多，9月將與社企福客堂合作，以繪本開啟爺奶的視野，也讓爺奶與孫輩「有話聊」，企業、社企、社區彼此交流合作、共創影響力。

信義房屋逢甲青海店店長姚政存表示，福客堂社會企業為台中在地社企，9月份將挑選合適社區執行，藉由互動益智桌遊、共讀成人繪本，開啟與社區住戶的互動。

姚政存表示，他7月時曾帶著同仁到福客堂社會企業體驗繪本故事，故事中提到一隻大象，突然坐在馬路中間，任憑路人咆嘯都不移開，一個小女孩傾聽大象的聲音，才知道大象一直在等待一個朋友，這個繪本故事也體現了彼此不同世代、族群，都應彼此傾聽、同理。

姚政存表示，過去經營社區時，常看到長輩坐在中庭聚集，若是可藉由閱讀繪本讓長輩的生活多一點刺激與想像，不僅社區住戶間加深情感交流，爺奶聽了繪本故事後，也能帶回家跟兒孫分享，彼此多了話題，關係更加緊密。

而此次信義房屋與社企的合作，來自2022「永續in Power共創影響力」計畫，由衛生福利部社會及家庭署主辦，信義房屋、中華電信、國泰金控、新光銀行等企業協辦，共招募全台各地的70組社創組織、15家企業及50位大專青年參與，持續擴大永續培力的量能。期間邀請15位專家講師，辦理20場培力課程，更促成企業與社創組織跨領域合作5個專案。

信義房屋永續發展辦公室協理陳丹妮表示，信義房屋實踐永續， 2021年為擴大影響力與國際接軌，更將17家門市轉型為永續門市，從SDGs角度出發，發掘社區的永續潛能。其中，信義房屋永續門市逢甲青海店與福客堂社會企業合作「結合長者陪伴 共創幸福社區」專案，讓社區經營攜手青銀共伴，打造創新的非照護、深度陪伴的新型態長照社區。

聯合國永續發展目標中，特別將「夥伴關係」列為17項目標其中之一，因此跨域合作已勢在必行，更是外界普遍認為社會創新是突破困境的途徑之一，而在創業之初即將兼顧利害關係人視為己任的信義房屋也不缺席，近期也積極向外界分享永續心法，「母雞帶小雞」邁向共好、共生、共創的永續未來。