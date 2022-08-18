中山大學西灣學院兼任助理教授王品惠開設全英授課課程「音樂與繪本的展演創作應用」，藉由戲劇的啟發，讓學生們帶著原本科系學到的東西，應用在此課程中。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學西灣學院EMI跨院選修課程與空軍官校學生舉辦跨校線上展演，師生團隊突破疫情限制，藉由視訊軟體，透過古典音樂與繪本故事的結合，將充滿童趣的英語繪本故事以戲劇的方式呈現，展現跨域英語教學成果。

中山大學西灣學院兼任助理教授王品惠開設全英授課課程「音樂與繪本的展演創作應用」（Applied Theatre Based on Classical Music and Picture Books），往年課程常會走出校園、將藝術帶進社區，在小學校園中進行展演，今年因疫情緣故取消而改成線上展演，卻也讓參與的學生有了獨特的體會。為落實校際間的資源共享，課程與空軍官校合作校際選修，班級中半數學生來自空軍官校，修習學生來自多元科系、擁有多元背景。

課程以循序漸進的方式進行，透過想像的練習，打開學生對音樂的感受力、鑑賞力，並帶領學生發揮創意，進行繪本故事的再創作，將故事中的角色變得更加鮮明、將故事氛圍呈現得更透徹。中山大學外籍生或外文系學生擔任English-table leaders協助課程進行，每週固定會參與一小時的課程，擔任英文助教的角色，協助學生潤飾英文台詞、練習英文口說。

中山音樂系大一學生高宏善表示，這是第一堂將古典音樂融合繪本的課，自己可以用不同的視角去領略作品，讓他學會用心去感覺音樂；中山社會系一年級彭舒祺說，本身很喜歡古典音樂，每每上課都有「心中有煙火在綻放」的感覺。空軍官校學生月鈺鈞認為，全英文授課、課堂助教與English-table leader的協助對學習十分有幫助。

王品惠發現，藉由戲劇的啟發，讓學生們帶著原本科系學到的東西，應用在此課程中。下學期仍將以音樂與故事為主題，規畫更有趣、充滿創造力的課程。