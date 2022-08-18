國立台灣藝術教育館主辦之111年「好優Show學生藝團活動」，徵選來自全國表演藝術類競賽榮獲優等以上優秀團隊至全台及離島各地演出，申請學校高達133件，最終遴選出33所學校，於8月10日至12月10日至全國各地區演藝廳、校園、鄰近社區、戶外場地及離島等地進行表演藝術的推廣。

藝教館表示，獲選團隊演出內容相當多元，包含音樂、鄉土歌謠、創意戲劇、舞蹈等，現代與傳統之各類表演藝術，同時跳脫框架，除不同類型之表演藝術演出外，特別安排曲目之導聆解說，演後示範教學及互動，拉近觀眾與舞臺間的距離。

本系列活動有許多深具意義的演出，台北市立敦化國民中學弦樂團為表達對醫護人員的祝福及敬意至宜蘭縣蘭陽博物館演出，特別邀請宜蘭地區醫療院所人員及志工來欣賞音樂會，增進人與人間的互動，傳遞美好的正向能量。

高雄市梓官國民小學傀儡戲團結合孩子社區見學，將在地城隍廟「卓大人」忠孝節義、勸人為善的道理，完美呈現與流傳，將赴金門縣城隍廟埕演出並與金門縣金鼎國民小學交流，不容錯過。

此外，曾獲第32屆傳藝金曲獎最佳演唱獎入圍，受邀於國慶舞台上演唱合唱團獻美聲的南投縣立民和國民中學，今年演出亮點為合唱團擅長的布農歌謠及東南亞曲目，結合日月潭的美景，帶來精彩又獨特的視聽饗宴。

高雄市立龍華國民中學年年得獎，透過現代舞、音樂與民眾間的互動方式呈現，將舞蹈與生活結合，傳達活動理念，激發源源不絕的創意與想像力。

111年「好優Show學生藝團活動」，歡迎各地學生、老師及民眾踴躍前往觀摩學習與欣賞。相關演出活動內容可至藝教館網站（https：／／www.arte.gov.tw）查詢。