民進黨桃園市長參選人鄭運鵬接受電視專訪表示，幫鄭文燦、林智堅好像是「命中注定」，林參選以來都是全力協助，對林智堅退選只能說不捨和尊重，但也是他最難、最不願意幫助林智堅的事情。

鄭運鵬宣布參選以來，多次強調他與桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅是鐵三角。鄭運鵬說，2人都有品牌、政績。而三角形是穩定的形狀，且鐵三角不是隨便講的，鄭文燦、林智堅都有品牌、有政績，他則在中央幫助。他表示，林智堅在新竹有很好的成績，希望桃園跟新竹產業鏈結合，鄭文燦在桃園，他在立院，台灣就會變成世界的引擎，因此很歡迎林智堅來桃園。

鄭運鵬又說，幫鄭文燦、林智堅好像命中注定。以前跟林智堅不熟，但林智堅首度參選新竹市長，他是組織部主任，那時候鄭文燦跟林智堅奇蹟當選，2018年則是政績獲得肯定。鄭運鵬也提到，1年多前媒體有寫林智堅可以到桃園，他私下與林聊，請他考慮參選桃園市長。

鄭運鵬又說，對他來說最難，最不願意幫忙是上周五。鄭運鵬強調，退選的林智堅需要最大勇氣，林智堅選擇承擔所有責任，而林做這個決定後再協助他。這是最不願意幫忙的事情。鄭運鵬又說，因為論文，大家看不到正面的政績，對選民不公平，也對台灣未來不公平，林智堅決定退選只能不捨跟尊重。