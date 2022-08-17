首批127萬劑幼兒輝瑞BNT疫苗要來了！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，該批疫苗預計周五到貨，加上7天封緘檢驗時間，大約下周末完成，但需視周末配送情形而定，將盡快處理，朝「下周末開打」方向來規劃。

輝瑞BNT幼兒疫苗適用於6個月到4歲幼兒接種，3劑才視為完整接種，分別需間隔4周和8周，至少得花上3個月才能獲得完整保護力；而幼兒莫德納疫苗到貨較早，且2劑就是完整接種，因此指揮中心曾多次提醒，請家長不要等，在BA.5疫情來臨前，盡早帶孩子前往接種疫苗。

王必勝日前表示，首批127萬劑輝瑞BNT幼兒疫苗將於本周到貨，今天再透露，該批疫苗到貨日期確定落在19日、本周五，經過7天封緘檢驗，預計下周末開打；但指揮中心發言人莊人祥趕緊補充說明，須考慮周末運輸公司是否提供配送。

王必勝聽聞之後馬上改口表示，會朝「下周末開打」的方向規劃，但可能有1、2天落差，例如封緘檢驗速度是否可以縮短，以及周末配送問題等，都會盡快處理。