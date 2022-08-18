因應高中以下學校即將開學，行政院長蘇貞昌今（18日）在行政院會表示，請教育部、衛福部及地方政府在開學前落實校園清消，並整備相關防疫物資，政府另已採購190萬劑輝瑞BNT幼兒疫苗，其中首批127萬劑預計明（19日）到貨，請衛福部加快檢驗封緘程序，盼能在下周投入施打作業，讓幼兒家長多一個選擇，儘速施打，儘早獲得保護力。

蘇貞昌表示，再過兩周，高中以下學校即將開學，他在8月15日召開擴大防疫會議時即指示，請教育部、衛福部及地方政府在開學前落實校園清消，並整備相關防疫物資，包括備用口罩、快篩劑、酒精、額溫槍等。

蘇貞昌指出，為因應傳播力較高的變異病毒株可能導致的疫情變化，也請衛福部、教育部持續就風險對象及各學齡人口宣導接種疫苗，特別是在幼兒（滿6個月至5歲）疫苗方面。

除目前已開打的莫德納幼兒疫苗外，政府另已採購190萬劑輝瑞BNT幼兒疫苗，其中首批127萬劑預計明日到貨，請衛福部加快檢驗封緘程序，希望在開學前，也就是下周就能投入施打作業，讓幼兒家長多一個選擇，儘速施打，儘早獲得保護力。