中央流行疫情指揮中心昨宣布，8月15日起，所有入境旅客都不必再持有2日內PCR報告。外界關注何時還有機會再鬆綁，從「3＋4」改為「0＋7」？感染科專家指出，國內新冠肺炎Rt值從1個月前的0.9升至0.97，預估平原期還會持續一段時間，也許得再耗上幾個月。在每日個案數跌破萬例以前，不建議再鬆綁邊境，現階段仍應維持既有的做法，不加嚴也不放鬆，同時儘速接種疫苗，提升社區免疫力。

林口長庚醫院副院長、感染科專家邱政洵表示，台灣的疫情現已進入漫長的平原期，隨著BA.4、BA.5進入台灣，社區開始出現個案，Rt值也從1個月前的0.9上升至0.97，每日新增個案數落在2萬～2.4萬之間，仍有一些重症個案出現。

由於台灣的鄰近國家如南韓、日本、新加坡疫情仍在上升，邱政洵認為在平原期下降之前，仍要維持一定的防疫程度。雖然指揮中心昨宣布8月中起，入境旅客不必再出示PCR報告，但因入境唾液篩檢、「3＋4」的檢疫措施仍不變，仍足以適當控制疫情，不至於讓BA.4、BA.5疫情很快地擴大。

邱政洵表示，在Rt值低於1的前提下，病例數會逐漸下降，但仍會持續一段時間，預估台灣的平原期較為漫長，可能得花上好幾個月。對於何時才能推動「0＋7」？他表示，在單日確診數跌破萬例之前不宜再放寬邊境、非藥物公衛措施（NPI），但也不建議再緊縮，朝向共存的大方向。

在平原期這段時間，邱政洵認為，最重要的是儘速提高疫苗覆蓋率，提升社區免疫力。目前國內65歲以上長者的3劑施打率比其他先進國家低，另5～12歲，6個月～5歲的年齡層也要積極施打。他提醒家長，不管是莫德納或輝瑞／BNT，都是經過安全驗證、臨床試驗確認保護效果的，最重要的是要趕快帶著孩子施打。