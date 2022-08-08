中央流行疫情指揮中心今日下午召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，討論6個月至5歲幼兒輝瑞BNT疫苗接種建議，幼兒輝瑞BNT疫苗第1劑與第2劑間隔至少4周、第2劑與第3劑間隔至少8周。指揮中心發言人莊人祥提醒，幼兒BNT疫苗需接種3劑才視為完整接種，與成人第3劑的追加劑不同。

指揮中心表示，依據疫苗臨床試驗結果顯示，完整接種3劑輝瑞BNT疫苗可降低感染新冠肺炎風險，雖然目前國內疫情持平穩定，惟邊境管制政策逐漸開放後，社區感染風險提升，應盡速建立幼童免疫保護力，建議滿6個月至未滿5歲之幼兒除其他已建議之疫苗外，亦可接種輝瑞BNT疫苗，以降低感染後住院、重症（腦炎、MIS-C）及死亡風險。

參酌疫苗臨床試驗、我國食藥署核准之該疫苗適應症與劑量及其他國家預防接種政策，ACIP專家建議，6個月到5歲幼兒應接種3劑輝瑞BNT基礎劑，每劑3微克(mcg)，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週，並且建議以同一廠牌完成接種劑次。

莊人祥說明，考量接種疫苗後可能發生不良反應，過去ACIP針對BNT第1、2劑建議間隔皆為4周，幼兒疫苗也是如此；至於第2、3劑間隔，則是根據國外適應症資料訂定，目前全球唯一開打輝瑞BNT幼兒疫苗的美國也是間隔8周。

莊人祥提醒，輝瑞BNT幼兒疫苗須接種3劑才是完整接種，與成人第3劑追加劑不同。有關幼兒輝瑞BNT幼兒疫苗接種作業實施時間，指揮中心將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。