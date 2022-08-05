國內日前通過6個月到4歲輝瑞BNT疫苗的緊急使用授權（EUA），中央流行疫情指揮中心已表示將採購190萬劑。指揮中心指揮官王必勝今天表示，預計下周會寄送檢驗標準測試品來台。

目前國內提供6個月到4歲幼兒可接種莫德納疫苗，累計接種10萬2627人次，占該年齡層13.0％。至於輝瑞BNT幼兒疫苗，日前已通過食藥署緊急授權，指揮中心預計採購190萬劑，尚未到貨。

各界關心輝瑞BNT幼兒疫苗何時抵台，王必勝今天表示，目前正在跟廠商聯繫，並且安排出貨，當然還需要一些品管作業流程，「下周有可能會寄測試品給我們」，但還沒有具體時程。

有別於莫德納幼兒疫苗僅需接種2劑，輝瑞BNT幼兒疫苗要打3劑才算是完整接種，至少得花上11周。由於近來變異株威脅不斷，王必勝日前表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）下周將開會討論幼兒BNT接種細節，「是否縮短3劑施打間隔」也會列入討論事項。