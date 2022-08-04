歐盟藥品管理局（EMA）建議諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）的COVID-19疫苗加註兩種心臟發炎症狀可能性的警語，為這種迄今尚未獲得廣泛接種的疫苗增添負擔。
歐盟藥品管理局今天說，根據少數幾起通報案例，應在諾瓦瓦克斯生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗Nuvaxovid產品資訊部分，將心肌炎和心包膜炎列為新的副作用。
諾瓦瓦克斯表示，Nuvaxovid疫苗在臨床試驗期間並沒有出現對心臟發炎的擔憂，將會蒐集更多數據，還說最常見的心肌炎原因是病毒感染。
美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯表示：「我們將與相關監管機關合作，確保我們的產品資訊與我們對接下來數據的共同解讀一致。」
路透社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）6月間標示Nuvaxovid存在心臟發炎風險。
心肌炎和心包膜炎先前被認定為美國莫德納（Moderna）和輝瑞大藥廠（Pfizer）/BioNTech所生產突破性mRNA疫苗的罕見副作用，多發生在年輕男性身上，絕大多數患者都能完全康復。
歐盟藥品管理局今天表示，之前已要求諾瓦瓦克斯針對這些副作用的風險提供額外數據。
歐盟藥品管理局上個月時，將嚴重過敏反應認定為Nuvaxovid疫苗的潛在副作用。
諾瓦瓦克斯希望那些選擇不接種BNT和莫德納疫苗的民眾會青睞Nuvaxovid疫苗，因為它仰賴的技術數十年來被用在對抗B型肝炎和流感等疾病上。
不過，根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）數據，自去年12月開打迄今，歐洲僅施打約25萬劑Nuvaxovid疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110804
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