台中一名不足5歲女童6月確診新冠肺炎康復後，7月底出現腹痛、腹瀉，爸媽憂心孩子是罹患MIS-C（多系統發炎症候群），立即帶到醫院就醫進而確診為MIS-C，幸經住院治療後病況穩定，7日出院返家。台中市衛生局統計目前仍有3484例11歲以下兒童因確診仍在隔離治療中，且截至8日為止台中市已出現9例MIS-C病例，幸經治療都已康復出院。

台中市今（8日）新增1850例COVID-19本土個案，相較前一周（8月1日）1987例，有6.89％的降幅。其中未滿12歲有399例、21.57％，12-64歲1314例、71.03％，65歲以上137例、7.41％。

台中市衛生局統計今年1月1日至8月8日，台中市累計通報0-11歲兒童確診7萬5615例，其中7萬2130例已解除隔離、1例死亡，目前仍有3484例隔離中。

上周台中市也通報一例MIS-C個案，一名不足5歲女童6月確診新冠肺炎痊癒後，7月底出現腹痛、腹瀉症狀，加上合併有食慾不振、活動力下降、倦怠等症狀，爸媽害怕是MIS-C帶他到醫院就醫，醫師確定症狀符合，也通報為MIS-C並收住院，在治療後病況穩定，經醫師評估已於8月7日出院返家休養。

台中市衛生局提醒家長，若家中青少年或兒童確診後6周有可能引發MIS-C，發生年齡在0到19歲，好發在6歲到12歲，持續發燒，且合併腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等任一症狀，家長一定要盡速送醫，並主動提醒醫師孩子曾確診。