國內新冠肺炎確診者康復後仍要面對長新冠（Long COVID）問題。醫師指出，目前長新冠可分3種，除了大家較熟悉的神經系統與心肺系統受影響外，還有一種其他系統症狀的長新冠，這類患者一開始症狀為肌肉痠痛、皮膚變化、頭髮掉落，但卻反而最容易演變成為重症。

英國研究統計1,459名長新冠患者，發現長新冠主要有3種。（圖／取自「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書 ）

胸腔暨重症專科醫師黃軒今在臉書分享，英國研究統計1,459名長新冠患者，發現長新冠主要有3種，一為神經系統症狀（Neurologic)的長新冠，這些人的症狀即以疲倦、腦霧和頭痛為主，是2020～2021年冬季感染過Alpha病毒的最常見的症候群，以及在2021年Delta病毒流行期間的症狀。

二為心肺系統症狀（Cardiopulmonary）的長新冠，這類人以胸痛、胸悶、呼吸困難為主要症狀，主要是在2020年初期的COVID19 原始株，易引發肺部病變。

三為其他系統症狀（Others）的長新冠，這些患者的症狀一開始都為肌肉痠痛、皮膚變化、頭髮掉落症狀為主，但這類患者，反而最容易演變成為重症，最後以多重器官症為主。

黃軒表示，該研究並發現，有接種疫苗者可降低長新冠症候群的發生；臨床人員更因此知道，哪些長新冠症候群易發生在哪些不同的病毒的感染後，以利提早診治，以及哪些症狀群較易繼發重症，以利提早預防。