櫃買中心創櫃板再添生力軍，帝霖公司（7625）將於8月16日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是農林漁牧業。

帝霖公司是由推薦單位國立中興大學出具創新創意意見書，其主要業務為植物組織培養、種苗培育與植物疫苗研發，主要技術為開發具抗病性之種苗產品，目前所掌握之耐香蕉黃葉病疫苗技術，能安心生產優質又健康的香蕉苗。

帝霖公司將自8月9日起揭示其籌資資訊，8月16日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。